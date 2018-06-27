Українці закликали заборонити куріння на балконах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали заборонити куріння на балконах та в під’їздах багатоповерхових будинків. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій до президента, передає УНН.
"Прошу прийняти закон, що забороняє куріння сигарет на балконах та в під'їздах багатоповерхових будинків. Є такі сусіди, з якими неможливо домовитися про відмову куріння на балконах та в під'їздах. Тому потрібен закон, який дозволить зберегти здоров'я і нерви некурящим мешканцям будинку. За основу можна взяти закон, що забороняє куріння в громадських місцях і розширити забороною куріння на балконах та в під'їздах багатоквартирних будинків", - заявляє автор петиції Олександр Горобей.
Петиція була зареєстрована сьогодні, вже зібрано 3 голоси з необхідних 25 тисяч.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у відповідь на петицію, яка набрала понад 25 тис. голосів, доручив Кабінету міністрів опрацювати питання прийняття загальнодержавної стратегії захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні.