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Украинцы считают приемлемой зарплату на уровне более чем 20 тыс. грн - опрос

Киев • УНН

 • 20545 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составляет 20 328 гривен. Об этом говорится в результатах опроса, который проводила компания Research & Branding Group, передает УНН.

Украинцы считают приемлемой зарплату на уровне более чем 20 тыс. грн - опрос

"Как показывают результаты ноябрьского опроса, украинцы далеко не единодушны в вопросе приемлемого для них уровня заработной платы. Об этом свидетельствует существенный разброс полученных ответов: минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тыс. гривен, а максимальная - 100 тыс. гривен. Чаще всего значения приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тыс. до 25 тыс. гривен. В целом по выборке среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составило 20 328 гривен, что в 1,7 раза больше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты в октябре 2020 года", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что за последний год уровень приемлемой заработной платы увеличился примерно на 5,5% (с 19,3 тыс. гривен в 2019 году до 20,3 тыс. гривен в нынешнем году), но соотношение реальной и приемлемой зарплаты по сравнению с сентябрем 2019 года почти не изменилось.

Указано, что мужчины склонны указывать высокий уровень приемлемой для них заработной платы, чем женщины (в среднем, соответственно, 22,0 тыс. и 18,9 тыс. гривен), при этом с увеличением возраста респондентов наблюдается снижение уровня приемлемой для них заработной платы. Так, у лиц старшей возрастной группы он составил 16,1 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет он был около 23,0 тыс. гривен. Наиболее высокий средний уровень приемлемой заработной платы зафиксирован среди жителей областных центров (23,1 тыс. гривен), а самый низкий - среди жителей сельской местности (17,2 тыс. гривен).

Сообщается, что самый высокий уровень приемлемой зарплаты был указан жителями восточного региона (в среднем 22,6 тыс. гривен), а самый низкий - жителями западного региона (в среднем 18,6 тыс. гривен). Что касается центрального и южного регионов, то в каждом из них среднее значение приемлемого уровня заработной платы составило в среднем около 20 тыс. гривен.

Опрос проводился в период с 16 по 25 ноября 2020 года. Всего опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Напомним, приемлемый уровень пенсии для украинцев составляет более 11 тыс. грн.

Также напомним, что с 1 декабря в Украине выросли прожиточный минимум и пенсии.

Украинские Национальные Новости

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