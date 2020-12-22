Прийнятний рівень пенсії для українців становить понад 11 тис. грн - опитування

“Мінімальне значення пенсії, зафіксоване у відповідях, становить 2 тис. гривень, а максимальне сягає 70 тис. гривень (різниця у 35 разів). Найчастіше значення прийнятного рівня пенсії зосереджені в двох інтервалах: від 3,5 до 7,0 тис. гривень та від 7,0 до 10,5 тис. гривень. В цілому по вибірці середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень, що в 3,3 рази перевищує зафіксований Пенсійним фондом України середній рівень пенсії у жовтні 2020 року. Слід відзначити, що порівняно з листопадом минулого року уявлення українців про рівень прийнятної пенсії зросли не суттєво (приблизно на 3%) – з 11,0 тис. гривень в 2019 році до 11,4 тис. гривень в 2020 році”, - йдеться у результатах опитування.

Вказано, що тільки 77% опитаних дали змістовну відповідь про прийнятний рівень пенсій, а отримані змістовні відповіді свідчать, що уявлення українців про прийнятний рівень пенсій характеризуються досить великим розкидом.

Зазначається, для чоловіків характерне декларування більш високого розміру прийнятної пенсії, ніж для жінок (в середньому, відповідно, 12,1 тис. і 10,8 тис. гривень), а зі збільшенням віку українців, як правило, знижується і розмір пенсії, який вони вважають прийнятним. Так, у осіб пенсійного віку середній рівень прийнятної пенсії склав 11,2 тис. гривень, а в осіб у віці 30-39 років – 13,3 тис. гривень. При цьому, жителі обласних центрів вважають прийнятною пенсію на рівні 12,7 тис. грн, а жителі сільської місцевості - 9,5 тис. грн.

Повідомляється, що у розрізі регіонів виділяються жителі східних областей, які назвали найвищий рівень прийнятних пенсійних виплат — 14,1 тис. гривень. У решті регіонів значення коливалося у межах від 10,5 тис. до 11,0 тис. гривень.

Опитування проводилося у період з 16 по 25 листопада 2020 року. Всього опитано 1800 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та міста Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Нагадаємо, пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів.