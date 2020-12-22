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Приемлемый уровень пенсии для украинцев составляет более 11 тыс. грн - опрос

Киев • УНН

 • 18361 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен, что более чем 3 раза превышает средний уровень пенсии в Украине в октябре 2020 года. Об этом говорится в результатах опроса, который проводила компания Research & Branding Group, передает УНН.

Приемлемый уровень пенсии для украинцев составляет более 11 тыс. грн - опрос

"Минимальное значение пенсии, что зафиксировано в ответах, составляет 2 тыс. гривен, а максимальное достигает 70 тыс. гривен (разница в 35 раз). Чаще всего значение приемлемого уровня пенсии сосредоточено в двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тыс. гривен и от 7,0 до 10,5 тыс. гривен. В целом по выборке среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен, что в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года. Следует отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года представление украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли не существенно (примерно на 3%) - с 11,0 тыс. гривен в 2019 году до 11,4 тыс. гривен в 2020 году", - говорится в результатах опроса.

Указано, что только 77% опрошенных дали содержательный ответ о приемлемом уровне пенсий, а полученные содержательные ответы свидетельствуют, что представление украинцев о приемлемом уровне пенсий характеризуются достаточно большим разбросом.

Отмечается, для мужчин характерно декларирование более высокого размера приемлемой пенсии, чем для женщин (в среднем, соответственно, 12,1 тыс. и 10,8 тыс. гривен), а с увеличением возраста украинцев, как правило, снижается и размер пенсии, который они считают приемлемым. Так, у лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет - 13,3 тыс. гривен. При этом, жители областных центров считают приемлемой пенсию на уровне 12,7 тыс. грн, а жители сельской местности - 9,5 тыс. грн.

Сообщается, что в разрезе регионов выделяются жители восточных областей, которые назвали высокий уровень приемлемых пенсионных выплат - 14,1 тыс. гривен. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11,0 тыс. гривен.

Опрос проводился в период с 16 по 25 ноября 2020 года. Всего опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Напомним, пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.

Украинские Национальные Новости

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