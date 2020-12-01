В Україні відсьогодні зросли прожитковий мінімум та пенсії

Якщо з 1 липня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становив 1712 грн, то з 1 грудня становитиме 1769 грн. У зв’язку з цим буде автоматично проведено перерахунок пенсій пенсіонерам.

“Перерахунку підлягатимуть пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму). Розмір підвищення пенсії, відповідно, залежатиме від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність”, — повідомили в ПФУ.

Таким чином, з 1 грудня мінімальна пенсія збільшилась на 57 грн і становитиме 1769 грн.

“Особи, в яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за понаднормовий стаж отримають підвищення в меншому розмірі. Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу складала 68,48 грн (1712 грн х 4%), то з 1 грудня 2020 року вона складатиме 70,76 грн (1769 грн х 4%). Відповідно розмір пенсії збільшиться на 2,28 грн (70,76 грн — 68,48 грн)”, — інформують в ПФУ.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві соціальної політики розробили календар підвищення пенсій з січня 2021 року. За словами міністра Марини Лазебної, з січня мінімальна пенсія громадянам, яким виповнилось 65 років, підвищиться на 400 грн.