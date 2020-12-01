В Украине с сегодняшнего дня выросли прожиточный минимум и пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, вырос размер прожиточного минимума для различных категорий населения, в частности, для лиц, утративших трудоспособность. О этом со ссылкой на Пенсионный фонд Украины информирует УНН.
Если с 1 июля 2020 года размер прожиточного минимума составлял 1712 грн, то с 1 декабря составит 1769 грн. В связи с этим будет автоматически произведен перерасчет пенсий пенсионерам.
“Перерасчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсий, повышение, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума). Размер повышения пенсии, соответственно, будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность”, — сообщили в ПФУ.
Таким образом, с 1 декабря минимальная пенсия увеличилась на 57 грн и составит 1769 грн.
“Лица, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхнормативный стаж получат повышение в меньшем размере. Так, например, если доплата за 4 года сверхнормативного стажа составляла 68,48 грн (1712 грн х 4%), то с 1 декабря 2020 года она составит 70,76 грн (1769 грн х 4%). Соответственно размер пенсии увеличится на 2,28 грн (70,76 грн — 68,48 грн)”, — информируют в ПФУ.
Как сообщал УНН, в Министерстве социальной политики разработали календарь повышение пенсий с января 2021 года. По словам министра Марины Лазебной, с января минимальная пенсия гражданам, которым исполнилось 65 лет, повысится на 400 грн.