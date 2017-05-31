Украинцы летом будут отдыхать за границей - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По результатам опроса, проведенного корреспондентом УНН, большинство украинцев предпочитает провести отдых за рубежом.
Некоторые опрошенные хотят поехать в Италию. Также, несколько киевлян, отвечая на вопрос корреспондента, сообщили, что будут отдыхать в горах.
Некоторые выбирают дальние путешествия из-за того, что в Украине отсутствует сервис.
"Из-за того, что в Украине отсутствует сервис, я буду отдыхать в деревне в Украине и на море за границей", - сообщил Виталий Дячук.
Также УНН узнал сколько денег готовы потратить украинцы на отдых.
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