Українці влітку відпочиватимуть за кордоном – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. За результатами опитування, яке провів кореспондент УНН, більшість українців воліє провести відпочинок за кордоном.
Деякі опитуванні бажають поїхати в Італію. Також, декілька киян, відповідаючи на питання кореспондента, повідомили, що відпочиватимуть у горах.
Дехто обирає далекі мандрівки через те, що в Україні відсутній сервіс.
"Через те, що в Україні відсутній сервіс, то я буду відпочивати в селі в Україні і на морі за кордоном”, — повідомив Віталій Дячук.
Також УНН дізнався скільки грошей готові витратити українці на відпочинок.
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