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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31219 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українці влітку відпочиватимуть за кордоном – опитування

Київ • УНН

 • 13791 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. За результатами опитування, яке провів кореспондент УНН, більшість українців воліє провести відпочинок за кордоном.

Українці влітку відпочиватимуть за кордоном – опитування

Деякі опитуванні бажають поїхати в Італію. Також, декілька киян, відповідаючи на питання кореспондента, повідомили, що відпочиватимуть у горах.

Дехто обирає далекі мандрівки через те, що в Україні відсутній сервіс.

"Через те, що в Україні відсутній сервіс, то я буду відпочивати в селі в Україні і на морі за кордоном”, — повідомив Віталій Дячук.

Також УНН дізнався скільки грошей готові витратити українці на відпочинок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці зможуть їздити до країн ЄС без віз із 11 червня

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