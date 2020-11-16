Украинцы завоевали три золотые медали на Кубке Европы по скалолазанию

“Золото” получили — София Гладкая, Денис Мозолевич и Артем Глушко, а “серебро” в своем активе имеют Оксана Бурова, Григорий Ильчишин, Дарья Ткачева, Никита Левый и Богдан Ботнарь.

Напомним, что украинский скалолаз завоевал “золото” турнира в Бразилии.

Как сообщал УНН, несчастный случай стал причиной смерти 16-летней чемпионки мира по скалолазанию.