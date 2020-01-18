Український скелелаз завоював "золото" турніру в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Бразилії відбувся міжнародний комерційний турнір "Escaladadevelocidade", під час якого скелелази змагались у дисципліні швидкість, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Участь у змаганнях взяв чемпіон світу зі скелелазіння 2015 (швидкість, молодь), срібний призер студентського ЧС 2018 року (швидкість), срібний призер етапу Кубка Світу 2019 року Костянтин Павленко.
За результатами змагань Костянтин здобув золоту медаль, подолавши суперника з Росії Владислава Дєуліна. Бронзову медаль виборов Лукка Маседо (Бразилія).
У жіночих змаганнях перемога дісталась росіянці Єлизаветі Івановій, "срібло" – польці Александрі Калуцкій, а "бронза" – представниці Бразилії Камілі Маседо.
Відзначимо, що Павленко посідає 9-у сходинку у світовому рейтингу.
Нагадаємо, у липні 2018 року українець тріумфував на етапі Кубку світу зі скелелазіння.