Украинский скалолаз завоевал "золото" турнира в Бразилии

Участие в соревнованиях принял чемпион мира по скалолазанию 2015 (скорость, молодежь), серебряный призер студенческого ЧМ 2018 (скорость), серебряный призер этапа Кубка Мира 2019 Константин Павленко.

По результатам соревнований Константин получил золотую медаль, преодолев соперника из России Владислава Деулина. Бронзовую медаль завоевал Лукка Маседо (Бразилия).

В женских соревнованиях победа досталась россиянке Елизавете Ивановой, "серебро" - польке Александре Калуцкой, а "бронза" - представительнице Бразилии Камилле Маседо.

Отметим, что Павленко занимает девятое место в мировом рейтинге.

Напомним, в июле 2018-го украинец победил на этапе Кубка мира по скалолазанию.