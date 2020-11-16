Українці вибороли три золоті медалі на Кубку Європи зі скелелазіння
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На молодіжному Кубку Європи зі скелелазіння у польському місті Тарнов, українська молодіжна збірна виборола три "золоті" та п’ять срібних медалей у швидкості, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
“Золото” здобули — Софія Гладка, Деніс Мозолевич та Артем Глушко, а “срібло” у своєму активі мають Оксана Бурова, Григорій Ільчишин, Дар’я Ткачева, Микита Лівий та Богдан Ботнар.
Нагадаємо, що український скелелаз завоював “золото” турніру в Бразилії.
Як повідомляв УНН, нещасний випадок став причиною смерті 16-річної чемпіонки світу зі скелелазіння.