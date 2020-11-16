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Українці вибороли три золоті медалі на Кубку Європи зі скелелазіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На молодіжному Кубку Європи зі скелелазіння у польському місті Тарнов, українська молодіжна збірна виборола три "золоті" та п’ять срібних медалей у швидкості, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

“Золото” здобули — Софія Гладка, Деніс Мозолевич та Артем Глушко, а “срібло” у своєму активі мають Оксана Бурова, Григорій Ільчишин, Дар’я Ткачева, Микита Лівий та Богдан Ботнар.

Нагадаємо, що український скелелаз завоював “золото” турніру в Бразилії.

Як повідомляв УНН, нещасний випадок став причиною смерті 16-річної чемпіонки світу зі скелелазіння.

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