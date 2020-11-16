Українці вибороли три золоті медалі на Кубку Європи зі скелелазіння

“Золото” здобули — Софія Гладка, Деніс Мозолевич та Артем Глушко, а “срібло” у своєму активі мають Оксана Бурова, Григорій Ільчишин, Дар’я Ткачева, Микита Лівий та Богдан Ботнар.

Нагадаємо, що український скелелаз завоював “золото” турніру в Бразилії.

Як повідомляв УНН, нещасний випадок став причиною смерті 16-річної чемпіонки світу зі скелелазіння.