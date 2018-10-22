Украинцы завоевали пять медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике среди юниоров

КИЕВ. 22 октября. УНН. В эти выходные в польском городе Замость начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Участие в турнире принимает и украинская сборная, которая на старте соревнований уже получила пять наград, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.