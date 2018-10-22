Українці вибороли п'ять медалей на ЧЄ з важкої атлетики серед юніорів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Цими вихідними в польському місті Замосць розпочався чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді. Участь у турнірі бере й українська збірна, яка на старті змагань вже здобула п’ять нагород, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

Чемпіонський титул серед юніорів у ваговій категорії до 56 кг завоював Павло Заліпський із сумою 240 кг. Ще одне "золото" до скарбнички збірної здобула Ангеліна Ломачинська (48 кг) у віковій категорії "молодь".

Каміла Конотоп (53 кг) стала віце-чемпіонкою Європи із сумою двоборства 182 кг. Дмитро Вороновський (56 кг) та Ярослав Заболотний піднялися на третю сходинку п’єдесталу континентальної першості.

Нагадаємо, що Україні зменшили квоту на Олімпіаду-2020 у важкій атлетиці.

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