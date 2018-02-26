Украинцы завоевали медаль на Гран-при по прыжкам в воду в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В немецком городе Росток состоялся 24-й ФИНА Гран-при по прыжкам в воду с участием представителей Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Команду Украины представляли 7 спортсменов, 3 из которых - представители юношеской сборной.
В активе сборной команды Украины бронзовая медаль, которую завоевали представительницы Луганской области София Лискун и Валерия Люлько в синхронных прыжках среди женщин на вышке 10 метров с результатом 282 балла.
Представитель Луганской области Алексей Середа стал любимцем местной публики и дважды выполнил норматив мастера спорта Украины по прыжкам в воду, завершив соревнования с личным рекордом. Кстати, 12-тилетний спортсмен был самым молодым участником соревнований.
Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 29 стран со всего мира. Среди спортсменов, участвовавших в соревнованиях, были чемпионы и призеры Олимпийских Игр.