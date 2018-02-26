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Українці вибороли медаль на Гран-Прі зі стрибків у воду в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У німецькому місті Росток відбувся 24-й ФІНА Гран-Прі зі стрибків у воду за участі представників України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерацію України зі стрибків у воду.

Команду України представляли 7 спортсменів, 3 з яких — представники юнацької збірної.

В активі збірної команди України бронзова медаль, яку вибороли представниці Луганської області Софія Лискун та Валерія Люлько у синхронних стрибках серед жінок на вишці 10 метрів із результатом 282 бала.

Представник Луганської області Олексій Середа став улюбленцем місцевої публіки та двічі виконав норматив майстра спорту України зі стрибків у воду, завершивши змагання з особистим рекордом. До речі, 12-тирічний спортсмен був наймолодшим учасником змагань.

Варто відзначити, що у змаганнях прийняли участь 29 країн зі всього світу. Серед спортсменів, які брали участь в змаганнях, були чемпіони та призери Олімпійських Ігор.

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