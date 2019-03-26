Украинцы в этом году взяли уже 90 млн грн "теплых кредитов"

"Всего, с момента старта программы в этом году, около 2500 семей успели получить "теплые кредиты" на общую сумму около 90 млн гривен", - сообщили в ведомстве.

В частности, за последнюю неделю более 1100 украинских семей воспользовались программой "теплых кредитов", привлекая на энергоэффективные мероприятия около 42 млн грн у "Укргазбанка" и "Ощадбанка".

За неделю выдано:



около 41 млн грн - на утепление частных домов;



300 тыс. грн - на твердотопливные котлы;



200 тыс. грн - для ОСМД.



"Сейчас наибольшим спросом пользуются энергоэффективные материалы для утепления индивидуального жилья", - указали в Госэнергоэффективности.

В этом году из госбюджета выделено:



202 млн грн - на софинансирование утепления частных домов;



190 млн грн - фактически половину всего финансирования - для ОСМД;



8 млн грн - на твердотопливные котлы.



Из госбюджета предусмотрено возмещение: 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов), 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40 до 70% - для ОСМД. Дополнительные компенсации можно получить из местных бюджетов. На сегодня работает около 100 местных программ удешевления "теплых кредитов". Как показывает практика многих участников программы, экономия на коммунальных услугах составляет от 20% до 70%, указали в ведомстве.

Напомним, на утепление украинских многоэтажек нужно 50 млрд евро.