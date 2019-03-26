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Українці цього року взяли вже 90 млн грн "теплих кредитів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Близько 2,5 тисячі сімей в Україні залучили 90 млн грн на енергоефективні заходи з початку старту програми "теплих кредитів" цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.

Українці цього року взяли вже 90 млн грн "теплих кредитів"

"Всього, із моменту старту програми у цьому році, близько 2500 сімей встигли отримати "теплі кредити" на загальну суму близько 90 млн гривень", - повідомили у відомстві.

Зокрема, за останній тиждень понад 1100 українських родин скористалися програмою "теплих кредитів", залучивши на енергоефективні заходи близько 42 млн грн в "Укргазбанку" та "Ощадбанку".

За тиждень видано:

  • близько 41 млн грн – на утеплення приватних будинків;
  • 300 тис. грн – на твердопаливні котли;
  • 200 тис. грн – для ОСББ.

"Наразі найбільшим попитом користуються енергоефективні матеріали для утеплення індивідуального житла", - вказали в Держенергоефективності.

Цього року із держбюджету виділено:

  • 202 млн грн – на співфінансування утеплення приватних будинків;
  • 190 млн грн – фактично половину всього фінансування - для ОСББ;
  • 8 млн грн – на твердопаливні котли.

З держбюджету передбачено відшкодування: 20% суми кредиту – на твердопаливні котли (35% – для субсидіантів); 35% – на утеплення індивідуального житла; від 40 до 70% – для ОСББ. Додаткові компенсації можна отримати з місцевих бюджетів. На сьогодні працює близько 100 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів". Як показує практика багатьох учасників програми, економія на комунальних послугах становить від 20% до 70%, вказали у відомстві.

Нагадаємо, на утеплення українських багатоповерхівок потрібно 50 млрд євро.

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