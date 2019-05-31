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Украинцы стали призерами турнира Про-тура по настольному теннису

Украинцы стали призерами турнира Про-тура по настольному теннису

Киев  •  УНН

 • 12855 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Вслед за своей старшей партнершей по национальной сборной по настольному теннису - Маргаритой Песоцкой, которая недавно стала призером - члены кадетской команды Украины получили медали Про-тура "ITTF", информирует УНН со ссылкой на Федерация настольного тенниса Украины.

Соревнования под официальным названием "2019 ITTF Junior Circuit Premium", "Polish Junior & Cadet Open" считаются довольно авторитетными и находятся на ранг выше, чем обычный "Challenge", и поэтому ценность полученных наград была высокой.

Украинская команда поехала большим составом - 13 человек. Из них - 7 юниоров: Владимир Лушников, Андрей Гребенюк, Валентин Юнчик, Евгений Кибко, Антон Лимонов, Ярослава Приходько, Алина Видрученко, и 6 кадетов Ярослав Олеськевич, Назар Третьяк, Вероника Матюнина, Ульяна Дронова, Иоланта Евтодий, Василиса Канунникова.

Две пары дошли до полуфинала и получили награды турнира. У кадетов бронзовые медали в паре получили Ярослав Олеськевич (Львов) и Назар Третьяк (Рогатин, Ивано-Франковская область). У девушек-кадеток "бронзу" получил дуэт Иоланта Евтодий (Одесса) и Вероника Матюнина (Северодонецк Луганской области).

Отметим, что открытое первенство Польши среди юниоров и кадетов собрал почти 350 спортсменов из примерно 30 стран мира. Соревнования проходили в командном, парном (кроме микста) и личном соревнованиях. Несмотря на высокий ранг турнира, представители настольного тенниса из Китая и Японии, которые находятся на высшем сабли рейтинге ITTF, сюда не заявились. Виступали в основном лучшие молодые теннисисты Европы, хотя были отдельные представители Азии (Япония, Тайбэй, Казахстан) и Южной Америки (Бразилия). Призовой фонд турнира составил 10 тыс. долларов.

Заметим, что еще практически никогда молодые украинцы не получали никаких наград в настольном теннисе, начиная с 2010 года. Прославилась только в 2017 году Соломия Братейко, которая получила бронзовую награду индивидуального разряда в таком же самом турнире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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