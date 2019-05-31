Українці стали призерами турніру Про-туру з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Услід за своєю старшою партнеркою по національній збірній з настільного тенісу – Маргаритою Песоцькою, яка нещодавно стала призеркою, – члени кадетської команди України отримали медалі Про-туру "ITTF", інформує УНН з посиланням на Федерація настільного тенісу України.
Змагання під офіційною назвою “2019 ITTF Junior Circuit Premium”, "Polish Junior & Cadet Open“ вважаються доволі авторитетними і знаходяться на ранг вище, ніж звичайний “Challenge”, і тому цінність отриманих нагород була високою.
Українська команда поїхала великим складом — 13 чоловік. З них — 7 юніорів: Володимир Лушніков, Андрій Гребенюк, Валентин Юнчик, Євген Кібка, Антон Лімонов, Ярослава Приходько, Аліна Видрученко, та 6 кадетів: Ярослав Олеськевич, Назар Третяк, Вероніка Матюніна, Уляна Дронова, Іоланта Євтодій, Василиса Кануннікова.
Дві пари дійшли до півфіналу та отримали нагороди турніру. У кадетів бронзові медалі в парі одержали Ярослав Олеськевич (Львів) та Назар Третяк (Рогатин, Івано-Франківська область). У дівчат-кадеток “бронзу” дістав дует Іоланта Євтодій (Одеса) та Вероніка Матюніна (Сєвєродонецьк Луганської області).
Відзначимо, що відкрита першість Польщі серед юніорів та кадетів зібрав майже 350 спортсменів із приблизно 30 країн світу. Змагання проходили у командному, парному (окрім міксту) та особистому змаганнях. Незважаючи на високий ранг турніру, представники настільного тенісу з Китаю та Японії, які знаходяться на вищому шаблі рейтингу ITTF, сюди не заявилися.Виступали в основному кращі молоді тенісисти Європи, хоча були окремі представники з Азії (Японія, Тайбей, Казахстан) і Південної Америки (Бразилія). Призовий фонд турніру склав 10 тис. доларів.
Зауважимо, що ще практично ніколи молоді українці не отримували жодних нагород в настільному тенісі, починаючи з 2010 року. Прославилась тільки в 2017 році Соломія Братейко, яка отримала бронзову нагороду індивідуального розряду у такому же самому турнірі.