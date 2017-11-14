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Украинцы рассказали, что думают о питании в ночных поездах

Киев  •  УНН

 • 28566 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Накануне в ПАО "Укрзализныця" заявили, что планируют запустить сервис полноценного питания в ночных поездах. Поэтому УНН решил поинтересоваться у пассажиров киевского железнодорожного вокзала, как им такая инициатива, сколько они готовы заплатить за блюда в поезде и что именно хотели бы видеть в меню.

Практически все опрошенные киевляне и гости столицы отметили, что инициатива "Укрзализныци" им импонирует.

"Я не против введения питания в ночных поездах, потому что, если с собой везти, то лучше я бы там (в поезде - ред.) купила и сама бы поела и ребенка покормила", - сказала одна из пассажирок УЗ.

Другой пассажир заметил, что было бы хорошо, если бы в ночных поездах ввели питания, сегодня в поездах Интерсити.

"Мы ездим скоростным поездом, и там очень хорошее питание. Там в кафе WOG можно купить сэндвичи, напитки, сладости и так далее. Мы постоянно там покупаем еду, и очень довольны. Я готов за это платить", - отметил он.

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По словам опрошенных, за вкусный ужин они готовы заплатить больше ста гривен.

Относительно меню мнения разнятся, но все отметили, что главное - чтобы было вкусно.

Напомним, ранее, в "Укрзализныце" сообщали, что ввести полноценное питание в ночных поездах они планируют с ноября текущего года.

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