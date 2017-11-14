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Українці розповіли, що думають про харчування у нічних потягах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Напередодні у ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що планують запустити сервіс повноцінного харчування у нічних потягах. Тож УНН вирішив поцікавитися у пасажирів київського залізничного вокзалу, як їм така ініціатива, скільки вони готові заплатити за страви у потязі та що саме хотіли б бачити у меню.

Практично всі опитані кияни та гості столиці зазначили, що ініціатива “Укрзалізниці” їм імпонує.

“Я не проти введення харчування у нічних потягах, тому що, якщо з собою везти, то краще я б там ( у потязі — ред.) купила і сама б поїла і дитину погодувала”, — сказала одна з пасажирок УЗ.

Інший пасажир зауважив, що було б добре, якби у нічних поїздах ввели харчування, яке сьогодні є у поїздах Інтерсіті.

“Ми їздимо швидкісним потягом, і там дуже гарне харчування. Там у кафе WOG можна купити сендвічі, напої, солодощі і так далі. Ми постійно там купуємо їжу, і дуже задоволені. Я готовий за це платити”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад мільйон хот-догів і фреш-сендвічів від WOG з’їли пасажири Інтерсіті

За словами опитаних, за смачну вечерю вони готові заплатити більше ста гривень.

Стосовно меню думки різняться, але всі зазначили, що головне — аби було смачно.

Нагадаємо, раніше, в “Укрзалізниці” повідомляли, що ввести повноцінне харчування у нічних потягах вони планують з листопада поточного року.

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