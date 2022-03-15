Украинцы раскупили лекарства для щитовидной железы: Минздрав обещает препараты в аптеках в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинцы раскупили препараты для лечения заболеваний щитовидной железы - Минздрав обещает лекарства в аптеках в ближайшее время, пишет УНН.
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"Из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин", - указали в Минздраве.
"В ближайшее время эти препараты будут развезены в аптеки", - отметили в министерстве.
Детали
В Минздраве отметили, что вместе с партнерами и дистрибьюторами работают над восстановлением аптечного ассортимента лекарств для тиреоидной терапии.
"Сейчас препараты находятся на аптечных складах", - отметили в министерстве.
В частности, как указано, на складах компании "Оптима-Фарм" имеется 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок Эутирокса. На складах компаний Асино имеется около 300 тыс. упаковок Эутирокса. Также ожидается поставка 217 тыс. упаковок различной дозировки L-тироксина от компании "Берлин-Хеми".
Оперативно получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях в Минздраве советуют с помощью сервиса здесь.
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