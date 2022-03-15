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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українці розкупили ліки для щитовидної залози: МОЗ обіцяє препарати в аптеках найближчим часом

Українці розкупили ліки для щитовидної залози: МОЗ обіцяє препарати в аптеках найближчим часом

Київ • УНН

 • 132667 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українці розкупили препарати для лікування захворювань щитовидної залози - МОЗ обіцяє ліки в аптеках найближчим часом, пише УНН.

Цитата

"Через ажіотаж, спричинений російськими воєнними діями, українці викупили в аптеках запаси препаратів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин", - вказали у МОЗ.

"Найближчим часом ці препарати будуть розвезені до аптек", - зазначили у міністерстві.

Деталі

У МОЗ зауважили, що разом з партнерами та дистриб’юторами працюють над відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії.

"Зараз препарати перебувають на аптечних складах", - зазначили у міністерстві.

Зокрема, як вказано, на складах компанії "Оптіма-Фарм" є 23,6 тис. упаковок L-тироксину та 8,8 тис. упаковок еутироксу. На складах компаній АСІНО є близько 300 тис. упаковок еутироксу. Також очікується поставка 217 тис. упаковок різного дозування L-тироксину від компанії "Берлін-Хемі".

Оперативно отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах у МОЗ радять за допомогою сервісу тут.

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