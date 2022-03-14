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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4314 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін безплатно

Уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін безплатно

Київ • УНН

 • 218901 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. На період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безплатно - доплати не стягуватимуться. Таке рішення ухвалив уряд, про що повідомляє МОЗ, пише УНН.

Деталі

Зважаючи на складні обставини, у яких опинилися багато наших громадян у зв’язку з військовою агресією РФ, уряд вніс зміни
до постанови № 854 "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення".

Відповідно до змін, на період дії воєнного стану:

  • суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну з держбюджету;
  • доплата з пацієнтів — не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, — не застосовуються;
  • розмір реімбурсації первинної упаковки торговельної назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни за первинну упаковку торговельної назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів і форм випуску таких препаратів.

Доповнення

В умовах воєнного стану пацієнти зможуть отримати інсулін в аптеці як за електронним, так і паперовим рецептом.

Українські Національні Новини

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