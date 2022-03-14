Правительство постановило на период военного положения отпускать инсулин бесплатно

ukru
19:03 • 65119 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113254 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109336 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104188 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 85637 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 88482 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77793 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113914 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123022 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126636 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 73753 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 78334 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 92198 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 38882 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 106503 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113914 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114589 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253830 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283384 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101233 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123022 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108676 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126124 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128300 просмотра
Актуальное
Правительство постановило на период военного положения отпускать инсулин бесплатно

Правительство постановило на период военного положения отпускать инсулин бесплатно

Киев • УНН

 • 218899 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. На период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно - доплаты не будут взиматься. Такое решение приняло правительство, о чемсообщаетМинздрав, пишетУНН.

Детали

Беря во внимание сложные обстоятельства, в которых оказались многие из наших граждан в связи с военной агрессией РФ, правительство внесло изменения в постановление № 854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В соответствии с изменениями, на период действия военного положения:

  • Субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина из госбюджета;
  • Доплата с пациентов не взимается, положение относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, которые уплачиваются пациентами аптечном заведения, не применяются;
  • Размер реимбурсации первичной упаковки торговой названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены за первичную упаковку торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

Дополнение

В условиях военного состояния пациенты смогут получить инсулин в аптеке как по электронным, так и бумажным рецептом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы