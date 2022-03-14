Правительство постановило на период военного положения отпускать инсулин бесплатно

Детали

Беря во внимание сложные обстоятельства, в которых оказались многие из наших граждан в связи с военной агрессией РФ, правительство внесло изменения в постановление № 854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В соответствии с изменениями, на период действия военного положения:



Субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина из госбюджета;



Доплата с пациентов не взимается, положение относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, которые уплачиваются пациентами аптечном заведения, не применяются;



Размер реимбурсации первичной упаковки торговой названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены за первичную упаковку торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.



Дополнение

В условиях военного состояния пациенты смогут получить инсулин в аптеке как по электронным, так и бумажным рецептом.