Украинцы вместе с ПУМБ и СБУ передадут горячие приветствия врагу

ukru
19:26 • 32746 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 90460 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103890 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104408 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99162 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89457 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109113 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130994 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169079 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200309 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 21916 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51560 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 26261 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 21120 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 30986 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169079 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200309 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142458 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149043 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185560 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51560 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102937 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120032 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155761 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162670 просмотра
Актуальное
Украинцы вместе с ПУМБ и СБУ передадут горячие приветствия врагу

Украинцы вместе с ПУМБ и СБУ передадут горячие приветствия врагу

Киев • УНН

 • 566592 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. 24 августа мы будем отмечать День Независимости Украины. К сожалению, в этом году нам не до громких празднований. Но нам есть с чем поздравить друг друга. Мы смогли защитить свою Независимость в первые дни российского нашествия. И мы продолжаем бороться за свою свободу.

ПУМБ объявляет сбор на новые украинские дальнобойные БПЛА «Морок» для Центра специальных операций «А» СБУ, в частности для подразделения «Белый волк», которые смогут передавать приветствия врагам на расстояние до 800 (!) км.

Наша цель – 60 млн гривен на производство 33 мощных дальнобойных «птичек» с приветствиями для врага за каждый год нашей независимости, и еще один – авансом. Потому что мы верим, что в следующем году непременно будем победно праздновать этот день.

Банк ПУМБ делает свой первый взнос – 32 млн гривен. И приглашает всех украинцев, бизнес и международное сообщество присоединяться к горячим поздравлениям!

Сделать донейт можно на сайте www.pumbdonation.com.ua с 21 августа по 3 сентября.

Каждый, кто сделает свой вклад, сможет добавить на сайте личное поздравление врагам, а ваши самые горячие пожелания мы перенесем на корпус «птичек». ЦСО «А» СБУ позаботится о том, чтобы они нашли своих адресатов.

К горячим поздравлениям врагу также присоединились друзья ПУМБ: сбор поддержали амбассадоры проекта – co-owner международной франчайзинговой сети бьюти-баров G.bar, волонтер и лайфстайл-инфлюенсерка Сабина Мусина; актриса и телеведущая телеканала «Дом» Лилия Ребрик; солистка группы KAZKA Александра Зарицкая; мейстер танцевальных смыслов, режиссер-постановщик Евгений Кот и мастер спорта, тренер, инфлюенсерка женственности Наталья Татаринцева; блогер-чармандер Антон Мурафа, общественный деятель и блогер Антон Скуратов; телеведущий Сергей Иванов; боец ВСУ и украинский танцор Назар Грабарь; лектор, телеведущий и этнограф Леонид Мартынчик.

Каждый амбассадор имеет МаниБокс – ящик от ПУМБ, куда также можно сделать донейт на доставку поздравлений врагам. Все, кто присоединятся к их сборам, получат шанс выиграть личную встречу с нашими амбассадорами или подарки.

Этот сбор – гораздо больше, чем просто закупка беспилотников. Ведь наша общая украинская мечта – способствовать запуску серийного изготовления дальнобойных БПЛА собственного производства.

Именно благодаря поддержке украинцев мы не только обеспечим элитное подразделение спецназа средствами для борьбы с врагом, но и начинаем производство дальнобойных беспилотников «Морок», которые будут существенно влиять на ход войны. Это совместная инвестиция в независимость и обороноспособность нашей страны.

Присоединяйтесь, следите за ходом сбора на www.pumbdonation.com.ua и ждите доставку поздравлений к адресатам!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы