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Українці разом з ПУМБ та СБУ перекажуть палкі вітання ворогу

Українці разом з ПУМБ та СБУ перекажуть палкі вітання ворогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 черпня. УНН. 24 серпня ми відзначатимемо День Незалежності України. На жаль, цього року нам не до гучних святкувань. Та нам є з чим привітати одне одного. Ми змогли захистити свою Незалежність у перші дні російської навали. І ми продовжуємо виборювати свою свободу.

ПУМБ оголошує збір на нові українські далекобійні БПЛА «Морок» для Центру спеціальних операцій «А» СБУ, зокрема для підрозділу «Білий вовк», які зможуть передавати вітання ворогам на відстань до 800 (!) км.

Наша мета – 60 млн гривень на виробництво 33 потужних далекобійних «пташок» з вітаннями для ворога за кожен рік нашої незалежності, та ще один – авансом. Бо ми віримо, що наступного року неодмінно переможно святкуватимемо цей день.

Банк ПУМБ робить свій перший внесок – 32 млн гривень. І запрошує всіх українців, бізнес та міжнародну спільноту приєднуватися до палких вітань!

Зробити донейт можна на сайті www.pumbdonation.com.ua з 21 серпня по 3 вересня.

Кожен, хто зробить свій внесок, зможе додати на сайті особисте привітання ворогам, а ваші найпалкіші побажання ми перенесемо на корпус «пташок». ЦСО «А» СБУ потурбується про те, щоб вони знайшли своїх адресатів.

До гарячих привітань ворогу також приєдналися друзі ПУМБ: збір підтримали амбасадори проєкту – co-owner міжнародної франчайзингової мережі б’юті-барів G.bar, волонтерка та лайфстайл-інфлюенсерка Сабіна Мусіна; актриса та телеведуча телеканалу «Дім» Лілія Ребрик; солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька; мейстер танцювальних сенсів, режисер-постановник Євген Кот та майстер спорту, тренерка, інфлюенсерка жіночності Наталія Татарінцева; блогер-чармандер Антон Мурафа, громадський діяч та блогер Антон Скуратов; телеведучий Сергій Іванов; боєць ЗСУ та український танцюрист Назар Грабар; лектор, телеведучий та етнограф Леонід Мартинчик.

Кожен амбасадор має МаніБокс – скриньку від ПУМБ, куди також можна зробити донейт на доставку привітань ворогам. Усі, хто долучаться до їхніх зборів, отримають шанс виграти особисту зустріч із нашими амбасадорами або подарунки.

Цей збір – набагато більше, ніж просто закупівля безпілотників. Адже наша спільна українська мрія – сприяти запуску серійного виготовлення далекобійних БПЛА власного виробництва.

Саме завдяки підтримці українців ми не лише забезпечимо елітний підрозділ спецпризначенців засобами для боротьби з ворогом, а й започатковуємо виробництво далекобійних безпілотників «Морок», які суттєво впливатимуть на перебіг війни. Це спільна інвестиція в незалежність та обороноздатність нашої країни.

Приєднуйтесь, стежте за перебігом збору на www.pumbdonation.com.ua та чекайте на доставку привітань до адресатів!

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