Українці разом з ПУМБ та СБУ перекажуть палкі вітання ворогу

КИЇВ. 21 черпня. УНН. 24 серпня ми відзначатимемо День Незалежності України. На жаль, цього року нам не до гучних святкувань. Та нам є з чим привітати одне одного. Ми змогли захистити свою Незалежність у перші дні російської навали. І ми продовжуємо виборювати свою свободу.