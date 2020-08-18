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4 марта, 13:25 • 108024 просмотра

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Украинцы просили Президента приравнять перегрузки фур к подрыву национальной безопасности

Украинцы просили Президента приравнять перегрузки фур к подрыву национальной безопасности

Киев  •  УНН

 • 26350 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Год назад украинцы разместили петицию к Президенту с просьбой ввести уголовную ответственность за перегрузки фур и приравнять это к подрыву национальной безопасности путем порчи инфраструктуры. Петиция так и не набрала нужного количества подписей, но проблема осталась актуальной. Особенно для Николаева, откуда автор петиции, и где нет объездной дороги, а все перегрузки идут транзитом, прямо через "сердце" города. О проблеме перегрузок рассказал в комментарии УНН другой житель Николаева, топ-менеджер, руководитель крупного проекта в теплоэнергетике Егор Клецов.

"То, что мы каждый день видим на городских и областных дорогах, это конечно не является правильным и допустимым. Учитывая стоимость дорог, это один километр - один миллион долларов. Мы понимаем, что с этим надо что-то делать", - говорит Клецов.

Во-первых, необходимо строить качественные дороги, во-вторых, контролировать перегрузки - ведь, даже с учетом повышенного износа техники, перевозчикам выгодно возить перегруженные фуры, считает Клецов. А когда эти фуры едут через весь город из-за отсутствия объездной дороги - летом это сплошной коллапс, добавляет он.

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"Мы не можем летом нормально ездить по городу. Из-за того, что нет объездной дороги, огромный поток фур, которые заезжают со стороны Киева в город, а выезжают в сторону Одессы. Все вот эти перевозчики, все равно вынуждены заезжать в город, чтобы попасть в сторону Одессы, в порты", - отмечает Клецов.

Решать проблему, по его словам, нужно комплексно. Например, увеличить зарплаты сотрудникам Укртрансбезопасности, которые взвешивают фуры и выписывают штрафы, а также устанавливают автоматизированное (встроенное в трассы) взвешивание - Weigh in motion (Взвешивание в движении).

"Взятки в Уктрансбезопасности есть, это все знают и понимают. И как сделать так, чтобы этих взяток не было при правильной подготовке весовых комплексов... Мне кажется, здесь только вопрос с зарплатами. Если взять Европу - это зарплата у них на порядок выше. В Европе взвешивают фуры в движении. Здесь важно законодательство гармонизировать под это все. У нас как? Есть инструменты, которыми можно взвешивать, но нет законодательства. Есть европейский опыт, который обязательно нужно применять", - говорит Клецов.

Буквально вчера об этом же заявил и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он сообщил о запуске реформы Укртрансбезопасности, в основе которой - полная автоматизация взвешивания фур. Министр напомнил, что до конца этого года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" для обеспечения защиты дорог от разрушения. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

"Будущее габаритно-весового контроля именно в современных IT-решениях и WIM. Поэтому мы уже активно работаем над введением единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности, э-протокола, э-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученной из нагрудных камер инспекторов, что позволит контролировать процессы проверок. Кроме этого, очень важный запуск системы Weigh Control, которая обеспечит автоматический сбор данных с WIM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов", - рассказал Криклий.

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Параллельно в Мининфраструктуры активизируют водный транспорт. Реку действительно необходимо подгружать, подтверждает Клецов.

"На сегодняшний день речной транспорт - чуть дороже, но тем не менее, если его подгрузить, а там еще есть резерв достаточно большой, то будут ездить меньше по дорогам и будет нам счастье. Реку необходимо подгружать. Это в общем вопросе комплексной стратегии. Поэтому что, когда обсуждают, как дороги строить, а чего мы тогда отрываемся от речного транспорта, когда считаем нагрузку по дороге?", - подытожил он.

Напомним, осенью Верховная Рада намерена одобрить законопроект о внутреннем водном транспорте.

"Став законом, документ урегулирует правоотношения в области внутреннего водного транспорта, обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта - без этого невозможно браться, например, за развитие береговой инфраструктуры, планировать развитие речного хозяйства и, тем более, переориентировать грузопотоки в стране в целом", - говорит один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Скичко.

В то же время министр Криклий добавляет, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - подчеркивает министр.

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