Українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки

ukru
19 березня, 18:42 • 36308 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77423 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 86952 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112053 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118716 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116485 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151568 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125009 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124725 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123876 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25759 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28817 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34537 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 29267 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30443 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79281 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102354 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83480 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151568 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51245 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58618 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107743 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126015 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125423 перегляди
Актуальне
Українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки

Українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки

Київ • УНН

 • 26362 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Рік тому українці розмістили петицію до Президента з проханням ввести кримінальну відповідальність за перевантаження фур і прирівняти це до підриву національної безпеки шляхом псування інфраструктури. Петиція так і не набрала потрібної кількості підписів, але проблема залишилася актуальною. Особливо для Миколаєва, звідки автор петиції, та де немає об'їзної дороги, а всі перевантаження йдуть транзитом, прямо через "серце" міста. Про проблему перевантажень розповів в коментарі УНН інший житель Миколаєва, топ-менеджер, керівник великого проекту в теплоенергетиці Єгор Клецов.

"Те що ми кожен день бачимо на міських і обласних дорогах, це звичайно не є правильним і припустимим. З огляду на вартість доріг, це один кілометр - один мільйон доларів. Ми розуміємо, що з цим треба щось робити", - каже Клецов.

По-перше, необхідно будувати якісні дороги, по-друге, контролювати перевантаження - адже, навіть з урахуванням підвищеного зносу техніки, перевізникам вигідно возити перевантажені фури, вважає Клецов. А коли ці фури їдуть через все місто через відсутність об'їзної дороги - влітку це суцільний колапс, додає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці закликають порти і елеватори заборонити приймати перевантажені фури

"Ми не можемо влітку нормально їздити по місту. Через те, що немає об'їзної дороги, величезний потік фур, які заїжджають з боку Києва в місто, а виїжджають в сторону Одеси. Всі ось ці перевізники, все одно змушені заїжджати в місто, щоб потрапити в сторону Одеси, в порти", - зазначає Клецов.

Вирішувати проблему, за його словами, потрібно комплексно. Наприклад, збільшити зарплати співробітникам Укртрансбезпеки, які зважують фури і виписують штрафи, а також встановлюють автоматизоване (вбудоване в траси) зважування - Weigh in motion (Зважування в русі).

"Хабарі в Уктрансбезпеці є, це всі знають і розуміють. І як зробити так, щоб цих хабарів не було при правильній підготовці вагових комплексів... Мені здається, тут тільки питання з зарплатами. Якщо взяти Європу - то зарплата у них на порядок вище. В Європі зважують фури в русі. Тут важливо законодавство гармонізувати під це все. У нас як? Є інструменти, якими можна зважувати, але немає законодавства. Є європейський досвід, який обов'язково потрібно застосовувати", - каже Клецов.

Буквально вчора про це ж заявив і міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він повідомив про запуск реформи Укртрансбезпеки, в основі якої - повна автоматизація зважування фур. Міністр нагадав, що до кінця цього року по всій території України будуть працювати близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування в русі" для забезпечення захисту доріг від руйнування. Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.

"Майбутнє габаритно-вагового контролю саме в сучасних IT-рішеннях і WIM. Тому ми вже активно працюємо над введенням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН, а також над системою зберігання і управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів, що дозволить контролювати процеси перевірок. Крім цього, дуже важливий запуск системи Weigh Control, яка забезпечить автоматичний збір даних з WIM, портів і стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови і розподіл надходжень від штрафів", - розповів Криклій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Водії зерновозів заявляють, що перевантажувати фури їх змушують "господарі"

Паралельно в Мінінфраструктури активізують водний транспорт. Річку дійсно необхідно довантажувати, підтверджує Клецов.

"На сьогоднішній день річковий транспорт - трохи дорожче, але тим не менш, якщо його довантажити, а там ще є резерв досить великий, то будуть їздити менше по дорогах і буде нам щастя. Річку необхідно довантажувати. Це в загальному питанні комплексної стратегії. Тому що, коли обговорюють, як дороги будуватимуть, а чого ми тоді відриваємося від річкового транспорту, коли рахуємо навантаження по дорозі?", - підсумував він.

Нагадаємо, восени Верховна Рада має намір схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт.

"Ставши законом, документ врегулює правовідносини в області внутрішнього водного транспорту, забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту - без цього неможливо братися, наприклад, за розвиток берегової інфраструктури, планувати розвиток річкового господарства і, тим більше, переорієнтувати вантажопотоки в країні в цілому", - каже один з ініціаторів законопроекту, нардеп Олександр Скічко.

У той же час міністр Криклій додає, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.

"Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця", - підкреслює міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11