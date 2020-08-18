Українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки

"Те що ми кожен день бачимо на міських і обласних дорогах, це звичайно не є правильним і припустимим. З огляду на вартість доріг, це один кілометр - один мільйон доларів. Ми розуміємо, що з цим треба щось робити", - каже Клецов.

По-перше, необхідно будувати якісні дороги, по-друге, контролювати перевантаження - адже, навіть з урахуванням підвищеного зносу техніки, перевізникам вигідно возити перевантажені фури, вважає Клецов. А коли ці фури їдуть через все місто через відсутність об'їзної дороги - влітку це суцільний колапс, додає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці закликають порти і елеватори заборонити приймати перевантажені фури

"Ми не можемо влітку нормально їздити по місту. Через те, що немає об'їзної дороги, величезний потік фур, які заїжджають з боку Києва в місто, а виїжджають в сторону Одеси. Всі ось ці перевізники, все одно змушені заїжджати в місто, щоб потрапити в сторону Одеси, в порти", - зазначає Клецов.

Вирішувати проблему, за його словами, потрібно комплексно. Наприклад, збільшити зарплати співробітникам Укртрансбезпеки, які зважують фури і виписують штрафи, а також встановлюють автоматизоване (вбудоване в траси) зважування - Weigh in motion (Зважування в русі).

"Хабарі в Уктрансбезпеці є, це всі знають і розуміють. І як зробити так, щоб цих хабарів не було при правильній підготовці вагових комплексів... Мені здається, тут тільки питання з зарплатами. Якщо взяти Європу - то зарплата у них на порядок вище. В Європі зважують фури в русі. Тут важливо законодавство гармонізувати під це все. У нас як? Є інструменти, якими можна зважувати, але немає законодавства. Є європейський досвід, який обов'язково потрібно застосовувати", - каже Клецов.

Буквально вчора про це ж заявив і міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він повідомив про запуск реформи Укртрансбезпеки, в основі якої - повна автоматизація зважування фур. Міністр нагадав, що до кінця цього року по всій території України будуть працювати близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування в русі" для забезпечення захисту доріг від руйнування. Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.

"Майбутнє габаритно-вагового контролю саме в сучасних IT-рішеннях і WIM. Тому ми вже активно працюємо над введенням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН, а також над системою зберігання і управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів, що дозволить контролювати процеси перевірок. Крім цього, дуже важливий запуск системи Weigh Control, яка забезпечить автоматичний збір даних з WIM, портів і стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови і розподіл надходжень від штрафів", - розповів Криклій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Водії зерновозів заявляють, що перевантажувати фури їх змушують "господарі"

Паралельно в Мінінфраструктури активізують водний транспорт. Річку дійсно необхідно довантажувати, підтверджує Клецов.

"На сьогоднішній день річковий транспорт - трохи дорожче, але тим не менш, якщо його довантажити, а там ще є резерв досить великий, то будуть їздити менше по дорогах і буде нам щастя. Річку необхідно довантажувати. Це в загальному питанні комплексної стратегії. Тому що, коли обговорюють, як дороги будуватимуть, а чого ми тоді відриваємося від річкового транспорту, коли рахуємо навантаження по дорозі?", - підсумував він.

Нагадаємо, восени Верховна Рада має намір схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт.

"Ставши законом, документ врегулює правовідносини в області внутрішнього водного транспорту, забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту - без цього неможливо братися, наприклад, за розвиток берегової інфраструктури, планувати розвиток річкового господарства і, тим більше, переорієнтувати вантажопотоки в країні в цілому", - каже один з ініціаторів законопроекту, нардеп Олександр Скічко.

У той же час міністр Криклій додає, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.

"Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця", - підкреслює міністр.