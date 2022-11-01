Украинцы полностью раскупили военные облигации "Крым" и "Луганск"

Цитата

"Полностью распродали военные облигации Крым и Луганск. За 3 недели украинцы приобрели 6,4 тысяч облигаций Крым и 2,5 тысяч облигаций Луганск. Итого это почти 9 млн грн", – написал Федоров.

Детали

Всего в "Дие" украинцы приобрели 82 тысячи военных облигаций. Как отметил глава Минцифры, это более 82 млн грн.

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Напомним

В сентябре 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое позволяет каждому украинцу в возрасте от 18 лет приобрести военные облигации через "Дию".