Українці повністю розкупили військові облігації "Крим" і "Луганськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За три тижні у застосунку "Дія" українці придбали 6,4 тисячі облігацій "Крим" і 2,5 тисяч облігацій "Луганськ". Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Повністю розпродали військові облігації Крим та Луганськ. За 3 тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій Крим і 2,5 тисяч облігацій Луганськ. Разом це майже 9 млн грн", – написав Федоров.
Деталі
Загалом у "Дії" українці придбали 82 тисячі військових облігацій. Як зазначив глава Мінцифри, це понад 82 млн грн.
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Нагадаємо
У вересні 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка дає змогу кожному українцю віком від 18 років придбати військові облігації через "Дію".