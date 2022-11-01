Українці повністю розкупили військові облігації "Крим" і "Луганськ"

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"Повністю розпродали військові облігації Крим та Луганськ. За 3 тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій Крим і 2,5 тисяч облігацій Луганськ. Разом це майже 9 млн грн", – написав Федоров.

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Загалом у "Дії" українці придбали 82 тисячі військових облігацій. Як зазначив глава Мінцифри, це понад 82 млн грн.

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Нагадаємо

У вересні 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка дає змогу кожному українцю віком від 18 років придбати військові облігації через "Дію".