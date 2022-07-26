Украинцы подали более 5 тысяч заявок на гранты "еРобота": первые 500 согласуют в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала запуска программы безвозвратных грантов для создания нового бизнеса еРобота уже поступило более 5 тысяч заявок. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“С начала запуска программы безвозвратных грантов для создания нового бизнеса еРобота уже поступило более 5 тысяч заявок. Сейчас они обрабатываются, и уже в ближайшее время первые почти 500 грантов будут согласованы”, – отметил глава правительства.
Детали
Шмыгаль подчеркнул, что тот факт, что наши граждане готовы открывать новые бизнесы, вкладывать собственные средства, работать и искать новые возможности — это еще один аргумент о том, что Украину невозможно преодолеть.
Дополнение
Вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что около 8 тысяч внутренне перемещенных лиц благодаря программе "еРабота" получили работу, но это количество еще далеко от потребности.