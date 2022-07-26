Українці подали понад 5 тисяч заявок на гранти “єРобота”: перші 500 узгодять найближчим часом

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“Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу єРобота вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Зараз вони обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено”, – зазначив очільник уряду.

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Шмигаль наголосив, що той факт, що наші громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості — це ще один аргумент про те, що Україну неможливо здолати.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що близько 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб завдяки програмі "єРобота" отримали роботу, але ця кількість ще далека від потреби.