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Українці подали понад 5 тисяч заявок на гранти “єРобота”: перші 500 узгодять найближчим часом

Українці подали понад 5 тисяч заявок на гранти “єРобота”: перші 500 узгодять найближчим часом

Київ • УНН

 • 159030 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу єРобота вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу єРобота вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Зараз вони обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено”, – зазначив очільник уряду.

Деталі

Шмигаль наголосив, що той факт, що наші громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості — це ще один аргумент про те, що Україну неможливо здолати.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що близько 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб завдяки програмі "єРобота" отримали роботу, але ця кількість ще далека від потреби.

Українські Національні Новини

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