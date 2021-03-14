Украинцы начали активнее брать кредиты в банках: под какие проценты

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Портфель гривневых кредитов банков населению за февраль 2021 года увеличился на 0,4% - до 170,61 млрд грн, на фоне незначительного снижения банками процента по займам в гривне в среднем на 0,1%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в феврале по сравнению с январем этого года уменьшился на 4% - до 1,05 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнесу за февраль увеличился на 0,7% - до 427,55 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнесу за февраль сократился на 0,2% - до 11,125 млрд долл. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в феврале в среднем составляли для населения 34,7% годовых (-0,1% за месяц), для бизнеса - 8,2% (-0,5% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в феврале для населения составляли 6,4% (+ 0,1%), для бизнеса - 4,3% (-0,1%).

Дополнение

Незначительное снижение ставок по кредитам в феврале происходило на фоне учетной ставки в 6%. Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от НБУ, и влияет на процент, под который банки дают кредиты. Однако, в начале марта НБУ решил - впервые за полгода - повысить учетную ставку до 6,5% - с учетом ускорения инфляции. Впрочем, по прогнозу главы Совета НБУ Богдана Данилишина, такое решение правления НБУ будет иметь ограниченное влияние на инфляционные процессы в государстве. 

В то же время, еще до решения НБУ о повышении учетной ставки, в опросе о прогнозах на I квартал 2021 банки оптимистично оценивали перспективы восстановления банковского кредитования. Они ожидают рост объема кредитного портфеля.

Такие прогнозы подкрепляются и ожиданиями, в частности, бизнеса. По результатам опроса, который приводит Европейская бизнес ассоциация, каждый пятый предприниматель планирует привлекать кредиты для развития своего бизнеса в 2021 году. В то же время подавляющее большинство, а именно 64% опрошенных считают, что получить кредит в Украине трудно или вообще невозможно. В прошлом году таких пессимистических взглядов придерживалось несколько меньше предпринимателей - 52%.

Добавим, согласно данным опроса НБУ, крупные банки ожидают, что качество кредитного портфеля домохозяйств незначительно снизится. Качество корпоративных кредитов, по мнению банков, останется неизменным.

Напомним, в январе банки повысили ставки по кредитам для населения. 

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