Українці почали активніше брати кредити у банках: під які відсотки

Деталі

Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у лютому проти січня цього року зменшився на 4% - до 1,05 млрд дол. США.

Портфель гривневих кредитів бізнесу за лютий збільшився на 0,7% - до 427,55 млрд грн. При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за лютий скоротився на 0,2% - до 11,125 млрд дол. США.

При цьому процентні ставки за новими гривневими кредитами у лютому в середньому становили для населення 34,7% річних (-0,1% за місяць), для бізнесу - 8,2% (-0,5% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у лютому для населення становили 6,4% (+0,1%), для бізнесу - 4,3% (-0,1%).

Доповнення

Незначне зниження ставок за кредитами у лютому відбувалося на тлі облікової ставки у 6%. Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від НБУ, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити. Однак, на початку березня НБУ вирішив - вперше за пів року - підвищити облікову ставку до 6,5% - з огляду на прискорення інфляції. Утім, за прогнозом голови Ради НБУ Богдана Данилишина, таке рішення правління НБУ матиме обмежений вплив на інфляційні процеси в державі.

Водночас, ще до рішення НБУ про підвищення облікової ставки, в опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення банківського кредитування. Вони очікують зростання обсягу кредитного портфеля.

Такі прогнози підкріплюються й очікуваннями, зокрема, бізнесу. За результатами опитування, яке наводить Європейська бізнес асоціація, кожен п’ятий підприємець планує залучати кредити для розвитку свого бізнесу у 2021 році. Водночас переважна більшість, а саме 64% опитаних вважають, що отримати кредит в Україні важко або ж взагалі неможливо. Минулого року таких песимістичних поглядів дотримувалось дещо менше підприємців – 52%.

Додамо, згідно з даними опитування НБУ, великі банки очікують, що якість кредитного портфеля домогосподарств несуттєво знизиться. Якість корпоративних позик, на думку банків, залишиться незмінною.

Нагадаємо, у січні банки підвищили ставки за кредитами для населення.