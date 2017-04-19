Украинцы поддерживают инициативу внедрения европейской системы сбора тары - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Верховная Рада предложила внедрить в Украине европейскую систему сбора тары, согласно которой планируется сдавать использованные бутылки с помощью специальных автоматов. УНН поинтересовался у украинцев, как они относятся к инициативе внедрения такой системы в Украине.
Отметим, что по новой системе при покупке в стоимость напитка будет закладываться залоговая сумма, а сдавая бутылку в автомат, средства будут возвращаться в виде чека, которым можно оплатить тут же, в супермаркете, свои покупки.
В ходе опроса украинцы сказали, что однозначно поддерживают внедрение такой системы, ведь от этого выиграет и экология, и экономика страны.
"Я думаю, что такая бы система работала (в Украине - ред.) и я думаю, что для экологии это гораздо лучше, чем эти бутылки валялись бы на обочине или на свалках. Я бы с радостью сдавала бы и я знаю, что за рубежом такая система работает. Это выгодно и удобно", - сказала киевлянка Светлана.
"Я думаю, что такая система была бы полезной и для страны, и для экономики, и больше для экологии", - сказала киевлянка Инна.
"Было бы очень хорошо, чтобы оно было действенное. Я думаю, что люди будут возвращать бутылки. Это было бы очень удобно. И было бы гораздо меньше мусора. Я сам со Львова, и у нас там очень много проблем с мусором, и я думаю, что это было бы очень клево (внедрение системы сбора тары - ред.)", - сказал львовянин Михаил.
Как сообщал УНН, экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок.