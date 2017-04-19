Украинцы поддерживают инициативу внедрения европейской системы сбора тары - опрос

Отметим, что по новой системе при покупке в стоимость напитка будет закладываться залоговая сумма, а сдавая бутылку в автомат, средства будут возвращаться в виде чека, которым можно оплатить тут же, в супермаркете, свои покупки.

В ходе опроса украинцы сказали, что однозначно поддерживают внедрение такой системы, ведь от этого выиграет и экология, и экономика страны.

"Я думаю, что такая бы система работала (в Украине - ред.) и я думаю, что для экологии это гораздо лучше, чем эти бутылки валялись бы на обочине или на свалках. Я бы с радостью сдавала бы и я знаю, что за рубежом такая система работает. Это выгодно и удобно", - сказала киевлянка Светлана.

"Я думаю, что такая система была бы полезной и для страны, и для экономики, и больше для экологии", - сказала киевлянка Инна.

"Было бы очень хорошо, чтобы оно было действенное. Я думаю, что люди будут возвращать бутылки. Это было бы очень удобно. И было бы гораздо меньше мусора. Я сам со Львова, и у нас там очень много проблем с мусором, и я думаю, что это было бы очень клево (внедрение системы сбора тары - ред.)", - сказал львовянин Михаил.

Как сообщал УНН, экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок.