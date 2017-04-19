Українці підтримують ініціативу впровадження європейської системи збору тари — опитування

Зазначимо, що за новою системою, при покупці у вартість напою буде закладатися залогова сума, а здаючи пляшку в автомат, кошти будуть повертатися у вигляді чеку, яким можна оплатити тут же, в супермаркеті, свої покупки.

Під час опитування українці сказали, що однозначно підтримують впровадження такої системи, адже від цього виграє і екологія, і економіка країни.

“Я думаю, що така б система працювала б (в Україні — ред.) і я думаю, що для екології це набагато краще, ніж ці пляшки валялися б на узбіччі чи на смітниках. Я б з радістю здавала б і я знаю, що за кордоном така система працює. Це вигідно і зручно”, — сказала киянка Світлана.

“Я думаю, що така система була б корисною і для країни, і для економіки, і найбільше для екології”, — сказала киянка Інна.

“Було б дуже добре, щоб воно було дієве. Я думаю, що люди будуть повертати пляшки. Це було б дуже зручно. І було б набагато менше сміття. Я сам зі Львова, і у нас там дуже багато проблем зі сміттям, і я думаю, що це було б дуже кльово (впровадження системи збору тари — ред.)”, — сказав львів’янин Михайло.

Як повідомляв УНН, екологічний комітет ВР схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору пляшок.