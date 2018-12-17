Украинцы перешли на макароны и крупы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинцы стали больше потреблять макарон и круп. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, за 9 месяцев этого года украинцы потребили 53 тыс. тонн макарон против 52,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (+ 0,7%).
Потребление круп также возросло. В январе-сентябре этого года жители страны потребили 97,2 тыс. тонн круп против 91,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (+ 6,1%).
Также, украинцы стали больше есть картофеля. За год потребление данного продукта выросло на 10,9% - до 64,9 тыс. тонн.
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Как писал УНН, в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии, украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.
Кроме того, как показали данные Госстата, 14 млн украинцев проживают за чертой бедности. На продукты же наши соотечественники тратят около половины своих доходов.