Українці перейшли на макарони та крупи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українці стали більше споживати макаронів та круп. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, за 9 місяців цього року українці спожили 53 тис. тонн макаронів проти 52,6 тис. тонн за аналогічний період минулого року (+0,7%).
Споживання круп також зросло. У січні-вересні цього року жителі країни спожили 97,2 тис. тонн круп проти 91,6 тис. тонн за аналогічний період минулого року (+6,1%).
Також, українці стали більше їсти картоплі. За рік споживання даного продукту зросло на 10,9% - до 64,9 тис. тонн.
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Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба.
Крім того, як засвідчили дані Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів.