Украинцы переходят на "самодельный" алкоголь: эксперт объяснил, почему тенденция стала еще более популярной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В последнее время на фоне обеднения украинского населения особенно активно развивается самогоноварение и домашнее изготовление различных алкогольных напитков. Такой промысел негативно сказывается на объемах продаж легального спиртного от официальных производителей. Но изменить эту тенденцию сможем не скоро. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Алексей Дорошенко.
По его словам, пить меньше украинцы не становятся. Разве что заменяют водку различными напитками домашнего приготовления.
"Раньше самостоятельное производство алкоголя было нерентабельным, но сегодня при достаточно больших акцизах и МРЦ (максимальная розничная цена - ред.), это становится более интересным. И мы же видим, что продаются и самогонные аппараты, и появляется самодельное вино, особенно на Закарпатье. Наблюдаем, что более крепкий алкоголь люди перерабатывают для себя на коньяк", - говорит эксперт и добавляет, что легальные производители снижают объемы своих продаж.
Кроме того, официальным заводам сегодня приходится еще и конкурировать в неравных условиях с нелегалами. В то время как нелегалов уже понемногу вытесняет "домашний алкоголь".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине производят необычную черную водку
При таких условиях вернуться украинским производителям алкогольной продукции на уровень докарантинных продаж сегодня трудно. И возможно это только при условии восстановления доходов украинцев.
"И по времени это где-то минимум года три", - отметил Дорошенко.
Напомним, ранее эксперты предупреждали о всплеске продаж фальсификата алкоголя во время карантина.
В общем, по разным оценкам специалистов, доля нелегального алкоголя на отечественном рынке может достигать 50-60%. А потому потребителей постоянно предупреждают о большой вероятности приобрести некачественную и даже опасную для жизни продукцию.
Среди признаков подделки - низкая цена. Так, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле - или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.
Как писал УНН в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера — Груп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед "(ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").