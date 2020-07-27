Українці переходять на "саморобний" алкоголь: експерт пояснив, чому тенденція стала ще популярнішою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Останнім часом на фоні збідніння українського населення особливо активно розвивається самогоноваріння і домашнє виготовлення різних алкогольних напоїв. Такий промисел негативно позначається на обсягах продажу легального спиртного від офіційних виробників. Але змінити цю тенденцію зможемо не скоро. Про це у коментарі УНН розповів експерт Олексій Дорошенко.

За його словами, пити менше українці не стають. Хіба що замінюють горілку на різні напої домашнього приготування.

"Раніше самостійне виробництво алкоголю було нерентабельним, але сьогодні при досить великих акцизах та МРЦ (Максимальна роздрібна ціна - ред.), це стає більш цікавим. І ми ж бачимо, що продаються і самогонні апарати, і з'являється саморобне вино, особливо на Закарпатті. Спостерігаємо, що більш міцний алкоголь люди переробляють для себе на коньяк", - каже експерт і додає, що легальні виробники знижують обсяги своїх продажів.

Крім того, офіційним заводам сьогодні доводиться ще й конкурувати у нерівних умовах з нелегалами. У той час, як нелегалів вже потроху витісняє "домашній алкоголь".

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За таких умов повернутися українським виробникам алкогольної продукції на рівень докарантинних продажів сьогодні важко. І можливо це лише за умов відновлення доходів українців.

"І в часі це десь мінімум років три", - зауважив Дорошенко.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали про сплеск продажу фальсифікату алкоголю під час карантину. 

Загалом, за різними оцінками фахівців, частка нелегального алкоголю на вітчизняному ринку може сягати 50-60%. А тому споживачів постійно попереджають про велику ймовірність придбати неякісну і навіть небезпечну для життя продукцію.

Серед ознаків підробки - низька ціна. Так, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Все, що дешевше — або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти.

Як писав УНН, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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