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Украинцы оценили на "двойку" экономическое положение страны в 2020 году

Киев • УНН

 • 16404 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинцы оценили экономическое положение страны в 2020 году в среднем 2 баллами по 5-балльной шкале. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

Украинцы оценили на "двойку" экономическое положение страны в 2020 году

"Граждане оценили экономическое положение страны в 2020 году в среднем 2,0 баллами по 5-балльной шкале (в 2019-м эта оценка равнялась 2,5 балла), а уровень благосостояния своей семьи - 2,4 баллами (в 2019-м - 2,8 балла)", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, по результатам, только 8% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

"Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 41% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 32% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи (соответственно 39% и 44% не ожидают изменений в этих сферах)", - отмечают авторы исследования.

Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся и не изменится, мало отличаются и находятся в диапазоне от 20 до 27%.

Так, исследование было проведено с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, обнародованного в ноябре текущего года, более 60% украинцев считали, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода.

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