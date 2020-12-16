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Українці оцінили на "двійку" економічне становище країни у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українці оцінили економічне становище країни у 2020 році в середньому 2 балами за 5-бальною шкалою. Про це свідчать результати дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.

Українці оцінили на "двійку" економічне становище країни у 2020 році

“Громадяни оцінили економічне становище країни у 2020 році в середньому 2,0 балами за 5-бальною шкалою (у 2019 р. ця оцінка дорівнювала 2,5 бала), а рівень добробуту власної родини — 2,4 бала (у 2019 р. — 2,8 бала)”, — йдеться в результатах дослідження.

Окрім того, за результатами, лише 8% респондентів вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

“Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 41% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 32% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини (відповідно 39% і 44% не очікують змін у цих сферах)”, — зазначають автори дослідження.

Очікування змін у найближчі 2–3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться та не зміняться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 20 до 27%.

Так, дослідження було проведене з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, оприлюдненого в листопаді поточного року, понад 60% українців вважали, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року.

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