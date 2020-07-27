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Більшість українців вважають, що економічне становище в країні за останні пів року погіршилося – опитування

Більшість українців вважають, що економічне становище в країні за останні пів року погіршилося – опитування

Київ • УНН

 • 12783 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Понад 60% респондентів вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

"Більше 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення", - йдеться у результатах опитування.

Повідомляється, що водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що у найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення.

"Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення, падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%)", - свідчать результати опитування.

Крім того, за даними опитування, загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

Окрім того, 19% вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, і 68% - протилежної думки.

Довідка: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, більше ніж половина українців (60,5%) вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі.

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