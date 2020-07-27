Большинство украинцев считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Более 60% респондентов считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.
"Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение", - говорится в результатах опроса.
Сообщается, что в то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения.
"Однако в длинной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше (43%)", - свидетельствуют результаты опроса.
Кроме того, по данным опроса, в общем причину возможной экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок настанет из-за коронавируса.
Кроме того, 19% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.
Справка: опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Напомним, по данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, больше половины украинцев (60,5%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.