Украинцы недоедают свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинцы едят свинины вдвое меньше физиологической потребности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
"При физиологической минимальной норме потребления свинины 30 кг на человека в год, в Украине потребляется всего 15 кг", - говорится в сообщении.
При этом в Евросоюзе потребление свинины составляет 45 кг на человека в год, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, указали в УКАБ.
Причина недоедания украинцами свинины - в высокой цене на продукт.
"Люди банально не могут себе позволить покупать мясо по таким ценам.
Для сравнения: в соседней Польше цена на свинину начинается с 63 грн за кг - вдвое ниже, чем в Украине. Это при минимальной заработной плате в Польше 500 евро (15 тысяч грн) в месяц, а средней по стране - 1100 евро (33 тысяч грн) в месяц", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине вырастут цены на свинину
Высокие цены на свинину в Украине обусловлены фактической себестоимостью живых товарных свиней - 37-41 грн за кг, пояснили в УКАБ.
При этом в ЕС себестоимость живых свиней составляет 0,8 евро за кг живого веса или 23,5 грн за кг, в Бразилии, США и Канаде - 0,7 евро за кг, сообщили эксперты.
"Высокая себестоимость - высокие цены на мясо", - резюмировали в УКАБ.
Напомним, как писал УНН, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского Союза.
Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), отметил политик.
"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.
На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. По экспорту, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - резюмировал он.