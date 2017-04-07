Украинцы не против, чтобы заполнение электронных деклараций стало обязательным для всех - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Госслужащие уже второй раз декларируют свои доходы. В связи с этим в обществе появлялись мысли о том, нужно ли официально регистрировать источники своего заработка всем украинцам. Корреспондент УНН поинтересовался у людей, как бы они встретили такое нововведение.
Некоторые участники опроса считают, что каждый гражданин нашей страны должен подать декларацию о своих доходах. Также люди утверждают, что с радостью и без всяких проблем подали бы информацию о своем материальном положении.
"Показать свои доходы - это довольно интересно, и я думаю, что каждому нужно сдавать электронную декларацию, и этим он может поддержать свою страну. Лично я декларацию обязательно заполнил бы", - рассказал киевлянин Сергей.
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Часть людей убеждена, что граждане Украины не должны заполнять электронные декларации, объясняя это отсутствием необходимости в контроле средств обычного украинца.
"Почему все должны подавать декларацию? Это в какой-то степени ограничение прав граждан. Данные, которые сейчас записываются в декларации, есть достаточно личными. Эта информация в открытом доступе может понести за собой последствия, такие как грабежи", - пояснила Ирина.
Также стоит отметить, что большинство опрошенных признались, что мало знакомы с процедурой декларирования средств.