Украинцы не против, чтобы заполнение электронных деклараций стало обязательным для всех - опрос

Некоторые участники опроса считают, что каждый гражданин нашей страны должен подать декларацию о своих доходах. Также люди утверждают, что с радостью и без всяких проблем подали бы информацию о своем материальном положении.

"Показать свои доходы - это довольно интересно, и я думаю, что каждому нужно сдавать электронную декларацию, и этим он может поддержать свою страну. Лично я декларацию обязательно заполнил бы", - рассказал киевлянин Сергей.

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Часть людей убеждена, что граждане Украины не должны заполнять электронные декларации, объясняя это отсутствием необходимости в контроле средств обычного украинца.

"Почему все должны подавать декларацию? Это в какой-то степени ограничение прав граждан. Данные, которые сейчас записываются в декларации, есть достаточно личными. Эта информация в открытом доступе может понести за собой последствия, такие как грабежи", - пояснила Ирина.

Также стоит отметить, что большинство опрошенных признались, что мало знакомы с процедурой декларирования средств.