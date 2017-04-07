Українці не проти, аби заповнення е-декларацій стало обов'язковим для всіх – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Держслужбовці вже вдруге декларують свої доходи. У зв'язку з цим у суспільстві з'являлися думки щодо того, чи потрібно офіційно зазначати джерела свого заробітку усім українцям. Кореспондент УНН поцікавився в людей, як би вони зустріли таке нововведення.
Деякі учасники опитування вважають, що кожен громадянин нашої країни має подати декларацію про свої доходи. Також люди стверджують, що з радістю і без всяких проблем подали б інформацію про своє матеріальне становище.
"Показати свої доходи - це досить цікаво, і я думаю, що кожному потрібно здавати електронну декларацію, і цим він може підтримати свою країну. Особисто я декларацію обов'язково заповнив би", - розповів киянин Сергій.
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Частина людей переконана, що громадяни України не повинні заповнювати е-декларації, пояснюючи це відсутністю потреби в контролі коштів пересічного українця.
"Чому всі повинні подавати декларацію? Це в якійсь мірі обмеження прав громадян. Дані, які зараз записуються в декларації, є досить особистими. Ця інформація у відкритому доступі може понести за собою наслідки, такі як грабежі", - пояснила Ірина.
Також варто зазначити, що більшість опитаних зізналися, що мало знайомі з процедурою декларування коштів.