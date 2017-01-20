Украинцы не пострадали в Мельбурне в результате наезда авто на пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинцев среди пострадавших в Мельбурне в результате наезда автомобиля на пешеходов нет. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы Украины, передает УНН.
"Консул Украины сообщает, что украинцы не пострадали в Мельбурне 20.01 в связи с наездом автомобиля на пешеходов", - говорится в сообщении.
Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу, в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.
Как сообщал УНН, в полиции Мельбурна заявили, что водитель, который совершил наезд на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, однако с терроризмом это не связано.
Кроме того, в полиции добавили, что водитель арестован и последующей угрозы общественной безопасности в городе нет.